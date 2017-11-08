Причины и последствия антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии
С одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой — расчищает поле для своей амбициозной программы.
С одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой — расчищает поле для своей амбициозной программы.
Порядка 40 бывших и нынешних государственных чиновников, а также 11 принцев были арестованы в Саудовской Аравии в рамках масштабной кампании по искоренению коррупции. Формальный повод — участие этих людей в «финансовых махинациях и злоупотреблении властью».
Недавно он объявил, что хочет привести страну к умеренному исламу, смягчить консервативные законы и избавить страну от «нефтяной иглы» к 2030 году.
Тюрьма в Ritz Carlton
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о формировании Высшего комитета по борьбе с коррупцией в воскресенье, 5 ноября. В задачу нового органа вошли проведение расследований, выдача ордеров на задержание и арест, а также введение запрета на выезд подозреваемых из страны. Комитет возглавил престолонаследник — 32-летний Мухаммед бен Сальман, который также занимает пост министра обороны страны и возглавляет Совет по делам экономики и развития Саудовской Аравии — основной орган экономического планирования, который, помимо прочего, курирует работу крупнейшей нефтяной компании в мире — Saudi Aramco.
Точное число арестованных неизвестно: Reuters со ссылкой на Al Arabiya TV сообщает об 11 принцах, четырех действующих министрах и «десятках» (некоторые СМИ приводят цифру 38) бывших министров, чиновников и бизнесменов. Их поместили не в тюрьму, а в пятизвездочные отели. По информации The New York Times, весь персонал отеля Ritz Carlton в
Принц против принцев
Среди арестованных двое сыновей предыдущего короля страны Абдаллы — бывший глава министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд и
Принца Митаба называют одним из немногих людей в
Его инвесткомпании Kingdom Holding принадлежат доли в финансовой корпорации Citigroup, акции медиакомпании 21st Century Fox, микроблога Twitter,
Как недавно сообщил Forbes, состояние принца
Кроме того, фигурантами антикоррупционного дела значатся отправленный в отставку министр экономики и планирования Адель Факих,
Как заявили в прокуратуре королевства, обвиняемые допрошены. По некоторым данным, их банковские активы на время расследования заморожены.
От отца к сыну
Одна из версий происходящего — король Сальман расчищает путь к трону для своего сына. «Обвинения в коррупции можно предъявить практически любому человеку в правительстве или в бизнесе, — рассуждает Колин Кал, профессор Джорджтаунского университета и бывший зампомощника министра обороны по Ближнему Востоку в администрации Обамы. — Это похоже на финальный шаг к консолидации полномочий Мухаммеда бен Сальмана путем устранения возможных претендентов».
Зачистка оппозиции началась еще раньше — после того, как Сальман был назначен кронпринцем, а прежний наследник — племянник короля Мухаммед бен Наиф — потерял посты
Однако официальный
В начале осени в Саудовской Аравии были арестованы известные богословы и журналисты, которые публично выражали свое неодобрение политикой
Все ради реформ
Согласно другой версии, Мухаммед бен Сальман уже гарантированно станет королем, поэтому антикоррупционная кампания ему необходима не для того, чтобы избавиться от других претендентов на трон, а скорее для того, чтобы исключить возможный раскол в королевской семье на фоне запланированных масштабных реформ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразила ведущий эксперт базирующегося в Вашингтоне центра Gulf State Analytics Чинция Бьянко.
Однако, считает аналитик, «пока рано говорить, что все ветви власти перешли под его контроль». «Это долгий процесс, который сейчас находится в активной стадии», — сказала она, указав, что традиционно в Саудовской Аравии существовало «несколько центров власти», но в настоящий момент сильной оппозиции курсу кронпринца не существует.
Мухаммед бен Сальман зарекомендовал себя как сторонника либерализации как экономической, так и социальной и религиозной сферы в стране (с его подачи женщины Саудовской Аравии впервые получили право водить машину).
В 2016 году Мухаммед бен Сальман презентовал стратегию «Видение-2030», в которой говорится о необходимости диверсификации экономики, снижения ее зависимости от добычи сырья. План включил в себя около 80 проектов развития различных секторов экономики, не связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой, общей стоимостью $23,7 млрд. «Видение-2030» предполагает, в частности, создание суверенного фонда на сумму $2 трлн, капитал которого будет инвестирован в иностранные компании. Также предполагается приватизация государственных компаний, дальнейшее сокращение социальных дотаций и пособий для населения.
Последние события в стране некоторые аналитики склонны объяснять тем, что Сальман пытается провести омоложение властных структур Саудовской Аравии и таким образом укрепить авторитет власти среди молодого поколения. Мухаммада принято считать относительно либеральным по саудовским ультраконсервативным меркам политиком. Возглавляя министерство обороны и Совет по делам экономики, он уже провел ряд прогрессивных реформ.
Опасные последствия
Небывалая консолидация власти, принявшая форму антикоррупционной кампании, грозит обернуться негативными последствиями для
В то же время усиление позиций Мухаммеда бен Сальмана может привести к сплочению его противников, недовольных либеральной внутренней и ястребиной внешней политикой кронпринца (считается, что именно он стоял за решением Саудовской Аравии начать войну в Йемене против хуситов, а также продвигает курс на ужесточение конфликта с Ираном). «Жесткий подход рискован, поскольку он укрепит неприязнь многих могущественных саудовцев к наследному принцу, — отмечает эксперт Bloomberg по Ближнему Востоку Хани Сабра. — Но, скорее всего, Мухаммед бен Сальман преуспеет и выйдет из этой ситуации еще более могущественным».