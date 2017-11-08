Причины и последствия антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии

Источник: AFP 2017

Порядка 40 бывших и нынешних государственных чиновников, а также 11 принцев были арестованы в Саудовской Аравии в рамках масштабной кампании по искоренению коррупции. Формальный повод — участие этих людей в «финансовых махинациях и злоупотреблении властью».

Однако в действительности речь идет об отстранении от власти противников и конкурентов наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Недавно он объявил, что хочет привести страну к умеренному исламу, смягчить консервативные законы и избавить страну от «нефтяной иглы» к 2030 году.

Тюрьма в Ritz Carlton

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о формировании Высшего комитета по борьбе с коррупцией в воскресенье, 5 ноября. В задачу нового органа вошли проведение расследований, выдача ордеров на задержание и арест, а также введение запрета на выезд подозреваемых из страны. Комитет возглавил престолонаследник — 32-летний Мухаммед бен Сальман, который также занимает пост министра обороны страны и возглавляет Совет по делам экономики и развития Саудовской Аравии — основной орган экономического планирования, который, помимо прочего, курирует работу крупнейшей нефтяной компании в мире — Saudi Aramco.

Сразу же после провозглашения Комитета последовали аресты.

Точное число арестованных неизвестно: Reuters со ссылкой на Al Arabiya TV сообщает об 11 принцах, четырех действующих министрах и «десятках» (некоторые СМИ приводят цифру 38) бывших министров, чиновников и бизнесменов. Их поместили не в тюрьму, а в пятизвездочные отели. По информации The New York Times, весь персонал отеля Ritz Carlton в Эр-Рияде был эвакуирован, чтобы разместить там опальных принцев и чиновников. Столичный аэропорт для частных самолетов был закрыт, чтобы никто не смог покинуть страну.

Принц против принцев

Среди арестованных двое сыновей предыдущего короля страны Абдаллы — бывший глава министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд и экс-губернатор Эр-Рияда принц Турки. Первого обвиняют в растрате, найме несуществующих сотрудников и махинациях с госконтрактами на закупку раций и пуленепробиваемых жилетов. Второго — в хищениях при строительстве метро.

Принца Митаба называют одним из немногих людей в Эр-Рияде, кто не входил в сферу влияния кронпринца Сальмана. Возглавляемое им ведомство считалось оплотом клана прежнего короля Абдаллы. Теперь же его возглавит лояльный Сальману принц Халед Айяф. Таким образом, кронпринц получит полный контроль над всеми силовыми структурами в стране.

В списке обвиняемых также оказался медиамагнат, саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, занимающий 45 место в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

Его инвесткомпании Kingdom Holding принадлежат доли в финансовой корпорации Citigroup, акции медиакомпании 21st Century Fox, микроблога Twitter, IT-гиганта Apple и еще десятка корпораций.

Как недавно сообщил Forbes, состояние принца аль-Валида бен Таляля составляет примерно $19 млрд. Ему 62 года и он приходится внуком первому монарху. Принц недавно приобрел контрольный пакет в гостинице Plaza Hotel у Дональда Трампа в Нью-Йорке. Аль-Валид в широких кругах он известен своими либеральными взглядами. Он неоднократно говорил о необходимости дать право женщинам на управление автомобилем и при этом подчеркивал, что поддерживает появление женщин во всех сферах общественной жизни монархии. Сейчас ему предъявлены обвинения в отмывании и вымогательстве денег, а также во взяточничестве.

Кроме того, фигурантами антикоррупционного дела значатся отправленный в отставку министр экономики и планирования Адель Факих, экс-министр финансов и один из влиятельных членов руководства Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф и владелец медиахолдинга MBC Аль-Валид аль-Ибрагим.

Как заявили в прокуратуре королевства, обвиняемые допрошены. По некоторым данным, их банковские активы на время расследования заморожены.

От отца к сыну

Одна из версий происходящего — король Сальман расчищает путь к трону для своего сына. «Обвинения в коррупции можно предъявить практически любому человеку в правительстве или в бизнесе, — рассуждает Колин Кал, профессор Джорджтаунского университета и бывший зампомощника министра обороны по Ближнему Востоку в администрации Обамы. — Это похоже на финальный шаг к консолидации полномочий Мухаммеда бен Сальмана путем устранения возможных претендентов».

Зачистка оппозиции началась еще раньше — после того, как Сальман был назначен кронпринцем, а прежний наследник — племянник короля Мухаммед бен Наиф — потерял посты вице-премьера правительства страны и главы МВД. В то время газета The New York Times писала, что принца поместили под домашний арест и запретили ему покидать дворец в Джидде.

Эти меры якобы были нужны для того, чтобы подавить возможные оппозиционные настроения после назначения нового наследника.

Однако официальный Эр-Рияд эту информацию опроверг.

В начале осени в Саудовской Аравии были арестованы известные богословы и журналисты, которые публично выражали свое неодобрение политикой Эр-Рияда. Все это происходило на фоне спекуляций о том, что король вскоре может отречься от престола в пользу своего сына уже в конце этого или в начале следующего года.

Все ради реформ

Согласно другой версии, Мухаммед бен Сальман уже гарантированно станет королем, поэтому антикоррупционная кампания ему необходима не для того, чтобы избавиться от других претендентов на трон, а скорее для того, чтобы исключить возможный раскол в королевской семье на фоне запланированных масштабных реформ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразила ведущий эксперт базирующегося в Вашингтоне центра Gulf State Analytics Чинция Бьянко.

Однако, считает аналитик, «пока рано говорить, что все ветви власти перешли под его контроль». «Это долгий процесс, который сейчас находится в активной стадии», — сказала она, указав, что традиционно в Саудовской Аравии существовало «несколько центров власти», но в настоящий момент сильной оппозиции курсу кронпринца не существует.

Мухаммед бен Сальман зарекомендовал себя как сторонника либерализации как экономической, так и социальной и религиозной сферы в стране (с его подачи женщины Саудовской Аравии впервые получили право водить машину).

Но больше всего будущего короля нефтяной державы заботит то, каким образом страна будет выживать и сохранять стабильность в условиях падающих цен на углеводороды.

В 2016 году Мухаммед бен Сальман презентовал стратегию «Видение-2030», в которой говорится о необходимости диверсификации экономики, снижения ее зависимости от добычи сырья. План включил в себя около 80 проектов развития различных секторов экономики, не связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой, общей стоимостью $23,7 млрд. «Видение-2030» предполагает, в частности, создание суверенного фонда на сумму $2 трлн, капитал которого будет инвестирован в иностранные компании. Также предполагается приватизация государственных компаний, дальнейшее сокращение социальных дотаций и пособий для населения.

Последние события в стране некоторые аналитики склонны объяснять тем, что Сальман пытается провести омоложение властных структур Саудовской Аравии и таким образом укрепить авторитет власти среди молодого поколения. Мухаммада принято считать относительно либеральным по саудовским ультраконсервативным меркам политиком. Возглавляя министерство обороны и Совет по делам экономики, он уже провел ряд прогрессивных реформ.

Опасные последствия

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Небывалая консолидация власти, принявшая форму антикоррупционной кампании, грозит обернуться негативными последствиями для Эр-Рияда. В первую очередь это касается все той же экономики. «Внезапная зачистка ряда наиболее узнаваемых в мире бизнесменов, вероятно, повысит политический риск ведения бизнеса в Саудовской Аравии и понизит доверие международных инвесторов в самый неподходящий момент — в преддверии долгожданного частичного IPO (первичного размещения акций — прим. ТАСС) Saudi Aramco», — указывает Кристиан Котс Ульрихсен, специалист по Ближнему Востоку из Университета Райса.