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10:05 (мск), источник: АиФ Калининград

Названы имена новых членов Общественной палаты Калининградской области

Общественная палата Калининградской области четвёртого состава обновилась на 80%. Об этом сообщил вице-премьер по внутренней политике Александр Торба.

Источник: Аргументы и факты

Две трети состава палаты была утверждена ранее. 7 ноября были названы имена оставшихся членов. Ими стали: Александр Белых, Евгений Валяшкин, Татьяна Дмитриева, Александр Зубарев, Руслан Кабисов, Анатолий Калина, Анатолий Ковалев, Виктория Корнева, Валерий Ланин, Александр Ворнаков, Андрей Омельченко, Игорь Селиванов и Владимир Храбан.

«Роль Общественной палаты Калининградской области возрастает, — сказал Александр Торба. — Она обладает правом законодательной инициативы, выражает интересы населения по наиболее чувствительным проблемам. Согласно новому законодательству палата становится инструментом общественного контроля деятельности органов государственной власти. Областное правительство рассматривает её в качестве площадки конструктивного диалога и взаимодействия с гражданским обществом».

Формирование Общественной палаты нового состава завершится до 24 ноября. К этому времени будут избраны рабочие органы.

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