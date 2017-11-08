Восточным военным округом будет командовать Александр Журавлёв

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил на должность временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа заместителя начальника Генштаба Александра Журавлёва. Сергей Суровикин, который занимал этот пост ранее, теперь является главнокомандующим воздушно-космических сил России.

Как и Суровикин, помимо ВВО, Журавлёв будет командовать российской группировкой в Сирии. Как сообщает РБК, основанием для его назначения, как сказано в приказе, стало ходатайство начальника Генштаба — первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.

Александр Журавлёв уже командовал российской группировкой войск в Сирии — с июля по декабрь 2016 года. До сирийской командировки он занимал должность начальника штаба Южного военного округа, а после возвращения пошёл на повышение — занял пост замначальника Генштаба. Звание генерал-полковника 51-летний Александр Журавлев получил в феврале 2017 года.