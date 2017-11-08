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10:32 (мск), источник: Восток Медиа

Восточным военным округом будет командовать Александр Журавлёв

Он заменит на посту Сергея Суровикина, который стал главнокомандующим ВКС России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил на должность временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа заместителя начальника Генштаба Александра Журавлёва. Сергей Суровикин, который занимал этот пост ранее, теперь является главнокомандующим воздушно-космических сил России.

Как и Суровикин, помимо ВВО, Журавлёв будет командовать российской группировкой в Сирии. Как сообщает РБК, основанием для его назначения, как сказано в приказе, стало ходатайство начальника Генштаба — первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.

Александр Журавлёв уже командовал российской группировкой войск в Сирии — с июля по декабрь 2016 года. До сирийской командировки он занимал должность начальника штаба Южного военного округа, а после возвращения пошёл на повышение — занял пост замначальника Генштаба. Звание генерал-полковника 51-летний Александр Журавлев получил в феврале 2017 года.

Александр Журавлев окончил Военную академию бронетанковых войск в 1996 году, затем, отслужив десять лет на Дальнем Востоке, стал командиром мотострелковой дивизии. В 2008 году его назначили начальником штаба командующего 58-й общевойсковой армией. Спустя два года он уже командовал 2-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армией. В 2015 году несколько месяцев находился на посту заместителя командующего Центральным военным округом, после чего возглавил штаб ЮВО, а уже оттуда отправился в Сирию.

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