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10:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские депутаты измерили «зеленый щит» Екатеринбурга

Он составит 17,5 тысяч гектаров.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты Заксобрания Свердловской области увеличили до 17,5 тысяч гектаров предполагаемую площадь «зеленого щита» вокруг Екатеринбурга. Проект лесопаркового пояса одобрен на заседании облдумского комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, сообщает пресс-служба Общественной палаты Свердловской области.

Стоит напомнить, что с инициативой создания «зеленого щита» вокруг Екатеринбурга выступили активисты Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Свердловской области, направив ходатайство в Общественную палату региона.

В начале октября общественники обсудили предварительный реестр лесопарковых территорий Екатеринбурга, которые могли бы получить статус «зеленого щита». Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в этот список предлагалось включить 14 лесопарков, находящихся сегодня в муниципальной и областной собственности. Общая площадь «неприкосновенной» лесной зоны (где запрещено капстроительство и промышленная деятельность) в версии ОНФ составила 15 тысяч гектаров.

Резолюция слушаний была передана на рассмотрение областного Заксобрания. Депутаты внесли в структуру будущего «зеленого щита» существенные коррективы. Так, в редакции комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды его площадь увеличилась на 2 000 гектаров. Планируется, что окончательный вариант проекта будет утвержден на ближайшем пленарном заседании областного парламента, которое состоится в середине ноября.

В ходе изучения материалов, представленных Общественной палатой Свердловской области, были выявлены участки, разрешенное использование которых противоречит целям и задачам создания лесопаркового зеленого пояса. На них либо планируется в ближайшем будущем разместить объекты капстроительства, либо такие объекты там уже построены. «Выбракованные» земельные участки были заменены другими.

Стоит напомнить, что возможность создания «зеленого щита» вокруг больших городов предусмотрена главой IX.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», положения которой вступили в силу с 1 января 2017 года. В лесопарковый пояс могут включаться не только лесные угодья, но и водные объекты, природные ландшафты и территории зеленого фонда в границах городов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

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