Свердловские депутаты измерили «зеленый щит» Екатеринбурга

Источник: УралИнформБюро

Депутаты Заксобрания Свердловской области увеличили до 17,5 тысяч гектаров предполагаемую площадь «зеленого щита» вокруг Екатеринбурга. Проект лесопаркового пояса одобрен на заседании облдумского комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, сообщает пресс-служба Общественной палаты Свердловской области.

Стоит напомнить, что с инициативой создания «зеленого щита» вокруг Екатеринбурга выступили активисты Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Свердловской области, направив ходатайство в Общественную палату региона.

В начале октября общественники обсудили предварительный реестр лесопарковых территорий Екатеринбурга, которые могли бы получить статус «зеленого щита». Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в этот список предлагалось включить 14 лесопарков, находящихся сегодня в муниципальной и областной собственности. Общая площадь «неприкосновенной» лесной зоны (где запрещено капстроительство и промышленная деятельность) в версии ОНФ составила 15 тысяч гектаров.

Резолюция слушаний была передана на рассмотрение областного Заксобрания. Депутаты внесли в структуру будущего «зеленого щита» существенные коррективы. Так, в редакции комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды его площадь увеличилась на 2 000 гектаров. Планируется, что окончательный вариант проекта будет утвержден на ближайшем пленарном заседании областного парламента, которое состоится в середине ноября.

В ходе изучения материалов, представленных Общественной палатой Свердловской области, были выявлены участки, разрешенное использование которых противоречит целям и задачам создания лесопаркового зеленого пояса. На них либо планируется в ближайшем будущем разместить объекты капстроительства, либо такие объекты там уже построены. «Выбракованные» земельные участки были заменены другими.