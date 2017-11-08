Буркова попросили заставить людей не уезжать из Омска
Врио губернатора решил, что вузы лучше всего сделать точкой притяжения для молодежи..
Врио губернатора решил, что вузы лучше всего сделать точкой притяжения для молодежи..
Сегодня, 8 октября, на встрече врио губернатора Омской области Александра Буркова с представителями Общественной палаты была затронута тема массовой миграции из региона. А также ряд других не самых лучших социальных показателей — большое число разводов и высокую смертность.
В частности, заместитель секретаря Общественной палаты Омской области, председатель комиссии по вопросам социального развития, здравоохранения и демографии Игорь Боровский привел конкретные факты.
Игорь Боровский, заместитель секретарь Общественной палаты Омской области:
— У нас на две тысячи человек смертность превышает рождаемость. За шесть месяц у нас 6,5 тысячи разводов. На 6 свадеб у нас 4 развода. За нынешний год из Омской области убыли 41 тысяч и прибыли 34 тысячи человек. У нас снижается младенческая смертность, мы на 5 месте из 12 по СФО. Но низкие зарплаты у медиков. Нам нужна программа развития сельского здравоохранения.
Врио губернатора поддержал специалиста и предложил свой план уменьшения миграции из Омской области.
— Мы можем использовать высшую школу для притяжения, — заявил Бурков.
В ответ член совета Общественной палаты Омской области, председатель комиссии по вопросам развития науки, образования Анатолий Соловьев отметил, что много мигрантов из Казахстана, отучившись в вузах, остаются работать в нашем регионе. Но мешает волокита с документами.
Врио главы региона обещал помочь решить этот вопрос.