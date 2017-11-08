Буркова попросили заставить людей не уезжать из Омска

Сегодня, 8 октября, на встрече врио губернатора Омской области Александра Буркова с представителями Общественной палаты была затронута тема массовой миграции из региона. А также ряд других не самых лучших социальных показателей — большое число разводов и высокую смертность.

— У нас на две тысячи человек смертность превышает рождаемость. За шесть месяц у нас 6,5 тысячи разводов. На 6 свадеб у нас 4 развода. За нынешний год из Омской области убыли 41 тысяч и прибыли 34 тысячи человек. У нас снижается младенческая смертность, мы на 5 месте из 12 по СФО. Но низкие зарплаты у медиков. Нам нужна программа развития сельского здравоохранения.