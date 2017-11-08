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10:21 (мск), источник: Om1.ru

Буркова попросили заставить людей не уезжать из Омска

Врио губернатора решил, что вузы лучше всего сделать точкой притяжения для молодежи..

Сегодня, 8 октября, на встрече врио губернатора Омской области Александра Буркова с представителями Общественной палаты была затронута тема массовой миграции из региона. А также ряд других не самых лучших социальных показателей — большое число разводов и высокую смертность.

В частности, заместитель секретаря Общественной палаты Омской области, председатель комиссии по вопросам социального развития, здравоохранения и демографии Игорь Боровский привел конкретные факты.

Игорь Боровский, заместитель секретарь Общественной палаты Омской области:

 — У нас на две тысячи человек смертность превышает рождаемость. За шесть месяц у нас 6,5 тысячи разводов. На 6 свадеб у нас 4 развода. За нынешний год из Омской области убыли 41 тысяч и прибыли 34 тысячи человек. У нас снижается младенческая смертность, мы на 5 месте из 12 по СФО. Но низкие зарплаты у медиков. Нам нужна программа развития сельского здравоохранения.

Врио губернатора поддержал специалиста и предложил свой план уменьшения миграции из Омской области.

 — Мы можем использовать высшую школу для притяжения, — заявил Бурков.

В ответ член совета Общественной палаты Омской области, председатель комиссии по вопросам развития науки, образования Анатолий Соловьев отметил, что много мигрантов из Казахстана, отучившись в вузах, остаются работать в нашем регионе. Но мешает волокита с документами.

Врио главы региона обещал помочь решить этот вопрос.

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