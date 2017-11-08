Ахмедхаджаев: С начала года Узбекистан привлек $4,2 млрд иностранных инвестиций

Об этом в своем выступлении на международном «круглом столе» сказал председатель Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев.

Форум, организованный Сенатом Олий Мажлиса совместно Госкоминвестом, ПРООН, представительством ЕБРР в Узбекистане при информационной поддержке международного пресс-клуба, посвящен вопросам совершенствования инвестиционного климата, изучению достигнутых результатов и определению приоритетных направлений.

По словам главы Госкоминвеста, в нашей стране наблюдается значительное увеличение притока инвестиций в разные секторы экономики.

Азим Ахмедходжаев отметил также, что работа комитета по раскрытию потенциала страны уже была признана Всемирным банком в рамках доклада «Ведение бизнеса». В этом году Узбекистан поднялся в рейтинге на 13 позиций и вошел в десятку мировых лидеров по темпам улучшения делового климата.

«Раньше Узбекистан находился среди малоразвитых стран, сейчас занимаем ведущие позиции по сравнению со странами Азии. Наша цель амбициозна — мы хотим войти в число ведущих 20 стран в рамках этого доклада к 2025 году. По мере продвижения к этой цели мы должны доработать инвестиционную политику. Комитет активно изучает и применяет иностранный опыт, лучшие достижения зарубежных стран в развитии приоритетных секторов экономики, повышении эффективности усилий по привлечению иностранных инвестиций, разработке новых инвестиционных проектов и поддержке их реализации», — сказал глава Госкоминвеста.

Комитет разрабатывает меры, направленные на построение устойчивой финансовой экосистемы, которая была бы интегрирована с международными финансовыми рынками. В этом контексте, поставлена задача по улучшению доступности корпоративной финансовой информации и доведению финансовой отчетности до международных стандартов.