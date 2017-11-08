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10:18 (мск), источник: Tengrinews

«Контролировать весь Интернет». Систему мониторинга сайтов планируют ввести в Казахстане

Систему контроля за публикациями в Интернете планируют ввести в Казахстане, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Самое главное в нашей работе — это контроль. Поэтому до конца следующего года мы внедрим автоматическую систему контроля, данная система будет контролировать весь Интернет, проводить обзор информации в Интернете. Конечно, для этого необходимо время, я уверен, что мы реализуем этот проект», — сказал министр на пленарном заседании Мажилиса.

Абаев также рассказал, что в 2017 году в стране заблокировали около трех тысяч сайтов.

«Есть у нас телевидение, газеты и огромный пласт Интернета, а также огромное количество противоправного контента. У нас путают вещи “блокировка” и “уведомление”, когда материал убирается. Только за этот год мы заблокировали около трех тысяч сайтов. Это тогда, когда противоправный по нашему законодательству контент не убирается», — объяснил Абаев.

С социальными сетями, по его словам, ведется другая работа. «Наше министерство отправило порядка 270 тысяч уведомлений в паблики о том, что этот материал является противоправным, распространяет терроризм, экстремизм, порнографию и так далее. Появился материал в социальной сети, условно. Мы всю социальную сеть заблокировать не можем из-за одного материала, поэтому нам приходится обращаться в администрацию той сети с просьбой удалить конкретный контент», — добавил министр.

Кроме того, Абаев рассказал о возможности анонимно пожаловаться на противоправный контент на сайте Министерства информации и коммуникаций.

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