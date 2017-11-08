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10:39 (мск), источник: PROUFU.ru

Рустэм Хамитов подписал указ о праздновании Нового года — 2018

Документ опубликован на портале правовой информации. Глава Башкирии утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий.

Оргкомитет, возглавляемый вице-премьером по социальным вопросам Салаватом Сагитовым, должен будет разработать и утвердить план новогодних мероприятий в Башкирии, а также провести Республиканскую новогоднюю елку.

Главная елка республики состоится 22 декабря в ГКЗ «Башкортостан». На нее будут приглашены отличники учебы, победители предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреаты фестивалей, дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Башкирии, погибших при исполнении служебного долга, а также ребята из малоимущих многодетных семей.

Кроме этого, все гости мероприятия получат новогодние подарки. Также для них будет организован трехдневный отдых в санаториях «Зелёная роща» и «Связист».

Глава Башкирии поручил Министерству семьи Башкирии приобрести новогодние подарки подросткам из семей, в которых воспитываются пять и более детей.

Кстати, вчера Ирек Ялалов попросил жителей подумать над количеством ледовых городков и елок в городе. Мэр Уфы предложил установить только одну елку, как в Милане, а сэкономленные средства потратить на праздничное освещение города.

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