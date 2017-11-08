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11:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Марат Муратов назначен первым заместителем руководителя Аппарата Президента РТ

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Муратов Марат Яшарович назначен первым заместителем руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан с 8 ноября 2017 года, соответствующий указ подписан сегодня, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Источник: ИА Татар-информ

Марат Муратов родом из Кировской области. В 1993 году окончил факультет журналистики Казанского государственного университета.

С 1983 по 1985 год служил в рядах Советской Армии.

С 1986 по 1991 год работал оператором НПО «Союзнефтепромхим».

С 1991 по 1998 год директор по коммерческим вопросам газеты «Казанский телеграф», директор ТОО «Фатум», директор научно-производственной фирмы «Интерпромхим».

С 1998 по 2003 год работал заместителем, первым заместителем главы администрации Нижнекамска и Нижнекамского района РТ.

С 2003 по 2009 год — генеральный директор Агентства Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа».

В 2006 — 2009 годах — депутат Казанской городской Думы.

С 2009 по 2012 годы — возглавлял Республиканское Агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В 2012 — 2013 годах — первый заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан.

С 2013 года — исполнительный директор ОАО «Вамин-Татарстан».

С апреля 2013 года — генеральный директор ООО УК «Просто молоко».

Кандидат юридических наук.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2006 г.), «За доблестный труд» (2008 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2010 г.), поощрен благодарственным письмом Президента РТ.

Женат, имеет двоих дочерей.

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