Андрей Травников: «Не надо резких движений»

Cтроительство четвертого моста через Обь остается в числе приоритетных проектов. В региональном бюджете необходимо сохранить статью расходов на софинансирование строительства, считает врио главы региона.

— По четвертому мосту принципиальных изменений нет. На реализацию проекта возможно выделение средств федерального гранта при подписании концессионного соглашения, — сообщил Андрей Травников. — Надеемся инициировать очередное совещание в начале ноября, для того чтобы снять некоторую неопределенность. С одной стороны, есть решения правительственной рабочей комиссии под руководством вице-премьера Правительства РФ Аркадия Дворковича, с другой стороны, мы знаем, что до середины следующего года окончательного решения об открытии финансирования принято быть не может, пока средства от системы «Платон» не аккумулированы.

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Поэтому нужно будет скоординировать наши действия. Или мы выходим на подписание соглашений, или берем паузу до понимания определенности. Но в любом случае каких-то резких движений с нашей стороны сейчас происходить не должно.

Руководитель региона пояснил, что нельзя полностью снимать сумму софинансирования строительства моста, которая предусмотрена в бюджете Новосибирской области.

— Иначе в случае решения по гранту нам придется быстро подтверждать свое участие, и определенная строка в бюджете для этого нужна, — подчеркнул Андрей Травников.

Центральный мост — проект комплексный, реализуемый в рамках программы государственно-частного партнерства, включающий в себя мостовой переход в полтора километра и масштабные развязки, прежде всего на левом берегу. Общая протяженность мостового перехода составит 5,1 километра, расчетная скорость движения транспорта — 100 километров в час. На левом берегу будет расположен пункт взимания платы.

— Требуется вникнуть в ситуацию. Если мы считаем, что проект несвоевременен и не нужен для города, то тогда придется честно об этом сказать Министерству транспорта РФ и отказаться от федерального гранта в 26 миллиардов рублей. Если мост необходим, то, может быть, нужно внести изменения в условия соглашения, оперативно подготовить другое проектное решение.

Место для строительства «Новосибирск-Арены»

Вопрос о подготовке новой площадки для возведения ледовой арены в Новосибирске остается открытым. Серьезно к поиску альтернативного варианта для реализации проекта строительства ЛДС пока никто не подходил.

— Единственная новость по ледовой арене, которую я получил еще на прошлой неделе: горсовет Новосибирска отказался перезонировать земельный участок, который был предусмотрен для реализации этого проекта, — сказал Андрей Травников. — Как действовать дальше, пока не знаю, потому что потеряно время. С одной стороны, два уважаемых руководителя, Городецкий и Локоть, инициировали и презентовали этот проект. Но, к сожалению, он не состоялся. Прошло уже полгода, а проработкой альтернативы никто не занимался. Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации реализовать проект на первоначальной территории уже невозможно. Сколько потребуется времени на подготовку альтернативной площадки, тоже пока вопрос открытый.

Напомним, что на прошлой неделе депутаты городского Совета лишили частных инвесторов интереса строить ледовую арену, не разрешив перезонировать часть территории под жилую и коммерческую застройку. Проект планировали реализовать в рамках участия в конкурсе на право проведения в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Совет депутатов Новосибирска блокировал реализацию проекта нового хоккейного Ледового дворца спорта в районе метромоста на левом берегу Оби вместе со строительством жилого комплекса. 25 октября на сессии городские парламентарии утвердили перезонирование 30 гектаров земли. Такое решение лишает частного инвестора возможности строить жилье на этой территории для компенсации затрат на строительство ледовой арены.

Кто предложит лучшие условия?

Новые условия конкурса по проекту строительства семи поликлиник в Новосибирске будут предложены инвесторам. Врио губернатора рассказал о возможных вариантах условий взамен ранее предложенного концессионного соглашения, в котором не пожелал участвовать ни один из потенциальных инвесторов.

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— На конкурсе по концессионному соглашению действительно не нашлось инвесторов. Безусловно, возведение объектов здравоохранения необходимо, и мы будем инициировать эти проекты, — сказал Андрей Травников. — Раз конкурс, объявленный два месяца назад, не вызвал интереса у потенциальных инвесторов, нам придется менять условия. Сегодня мы рассматриваем альтернативный вариант строительства — на условиях государственно-частного партнерства. Вполне возможно, будет вариант софинансирования через средства инвестора и бюджета, и посмотрим на изменения графика строительства. Поликлиники нужно получить в течение ближайших двух лет. Но если вновь не найдется инвестора, который будет готов вложить средства единовременно, то, вполне возможно, придется разбивать график строительства с перспективой до трех-четырех лет. В ближайшее время моими коллегами будет подготовлена новая документация на объявление других конкурсов.

По условиям конкурса, в Новосибирске в рамках концессионного соглашения планировалось построить семь новых поликлиник. Для этого необходимо более пяти миллиардов рублей. Поликлиники должны быть расположены в активно развивающихся жилых массивах города, а также там, где действующие медучреждения находятся в аварийном состоянии.