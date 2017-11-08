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11:15 (мск), источник: Noi.md

Упрощен способ ходатайства гражданами о получении социальной помощи

С этой целью кабинет министров сегодня одобрил ряд поправок и дополнений к Положению о порядке установления и выплаты социальной помощи, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Источник: Noi.md

Согласно новым положениям, ходатайство о получении социальной помощи может подаваться не только на бумаге, как сейчас, но и по телефону. Так, неполные заявки также будут приниматься для изучения, а необходимые данные или документы можно будет представить в течение пяти рабочих дней с момента регистрации.

Заявки будут регистрироваться и проверяться через автоматизированную информационную систему «Asistențа Socială» («Социальная помощь»).

В то же время в документе регламентируется механизм внедрения Соглашения о сотрудничестве, заключенного между пользователем социальной помощи и Управлением социальной помощи и защиты семьи. Таким образом, лицо, получающее социальные пособия, берет на себя обязательство использовать полученные финансовые средства в интересах семьи, в первую очередь на обеспечение питанием, одеждой, медицинское обслуживание и обязательное школьное обучение для детей. Правильность использования полученных денег будет проверяться созданными на местном уровне комиссиями. В случае неоднократного нарушения взятых обязательств социальная помощь будет прекращена.

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