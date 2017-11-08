Упрощен способ ходатайства гражданами о получении социальной помощи

Источник: Noi.md

Согласно новым положениям, ходатайство о получении социальной помощи может подаваться не только на бумаге, как сейчас, но и по телефону. Так, неполные заявки также будут приниматься для изучения, а необходимые данные или документы можно будет представить в течение пяти рабочих дней с момента регистрации.

Заявки будут регистрироваться и проверяться через автоматизированную информационную систему «Asistențа Socială» («Социальная помощь»).