Упрощен способ ходатайства гражданами о получении социальной помощи

Согласно новым положениям, ходатайство о получении социальной помощи может подаваться не только на бумаге, как сейчас, но и по телефону. Так, неполные заявки также будут приниматься для изучения, а необходимые данные или документы можно будет представить в течение пяти рабочих дней с момента регистрации.
Заявки будут регистрироваться и проверяться через автоматизированную информационную систему «Asistențа Socială» («Социальная помощь»).
В то же время в документе регламентируется механизм внедрения Соглашения о сотрудничестве, заключенного между пользователем социальной помощи и Управлением социальной помощи и защиты семьи. Таким образом, лицо, получающее социальные пособия, берет на себя обязательство использовать полученные финансовые средства в интересах семьи, в первую очередь на обеспечение питанием, одеждой, медицинское обслуживание и обязательное школьное обучение для детей. Правильность использования полученных денег будет проверяться созданными на местном уровне комиссиями. В случае неоднократного нарушения взятых обязательств социальная помощь будет прекращена.