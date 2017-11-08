Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Бурков рассказал, кого он хочет видеть на посту мэра Омска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 8 ноября, прошла встреча врио губернатора Омской области Александра Буркова и членов Общественной палаты Омской области. Во время встречи Буркову задали вопрос, кого он видит в роли нового мэра Омска. На что Бурков ответил, что новый градоначальник Омска должен быть стратегом.

«Моя позиция — человек, который придёт на эту должность, должен обладать стратегическим мышлением. Второе — мэр должен работать с губернатором в одной команде, потому что область — единый организм. Делить уже нечего, настала пора созидать и понимать интересы не только “своей улицы” и своих политических амбиций. Человек должен переживать за весь регион. Эти две вещи имеют для меня принципиальное значение», — отметил Александр Бурков.