Бурков рассказал, кого он хочет видеть на посту мэра Омска
По мнению главы региона, на посту градоначальника должен быть стратег.
По мнению главы региона, на посту градоначальника должен быть стратег.
Бурков рассказал, кого он хочет видеть на посту мэра Омска. Об этом сообщает
Сегодня, 8 ноября, прошла встреча врио губернатора Омской области Александра Буркова и членов Общественной палаты Омской области. Во время встречи Буркову задали вопрос, кого он видит в роли нового мэра Омска. На что Бурков ответил, что новый градоначальник Омска должен быть стратегом.
«Моя позиция — человек, который придёт на эту должность, должен обладать стратегическим мышлением. Второе — мэр должен работать с губернатором в одной команде, потому что область — единый организм. Делить уже нечего, настала пора созидать и понимать интересы не только “своей улицы” и своих политических амбиций. Человек должен переживать за весь регион. Эти две вещи имеют для меня принципиальное значение», — отметил Александр Бурков.
Напомним, что на пост мэра города претендует более 20 человек, при этом реальный кандидатом только два: Сергей Фролов, который сейчас исполняет обязанности градоначальника, и Оксана Фадина, министр экономики Омской области.