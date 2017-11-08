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12:10 (мск), источник: АиФ Казань

Госсовет Татарстана принял за три с половиной года 356 законов

Госсовет республики с сентября 2014 года по июль 2017 года принял 356 законов, сообщил в выступлении на сессии заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.

Большая часть принятых законов — 111 (31,2%) относится к сфере государственного строительства и конституционного строительства. 78 (22%) относятся к сфере финансов и бюджетной политики. 48 (13,5%) — экономической деятельности, 41 (11,5%) — социальной политики, 25 (7%) — безопасности, охраны правопорядка, 29 (8,1%) — экологии и природопользования, 24 (6,7%) — культуры науки, образования. Самым активным субъектом права законодательной инициативы остается кабинет министров республики.

К докладу Юрия Камалтынова от депутатов не поступило ни одного вопроса. Парламент одобрил доклад о состоянии законодательства республики.

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