Госсовет Татарстана принял за три с половиной года 356 законов
Госсовет республики с сентября 2014 года по июль 2017 года принял 356 законов, сообщил в выступлении на сессии заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.
Госсовет республики с сентября 2014 года по июль 2017 года принял 356 законов, сообщил в выступлении на сессии заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.
Большая часть принятых законов — 111 (31,2%) относится к сфере государственного строительства и конституционного строительства. 78 (22%) относятся к сфере финансов и бюджетной политики. 48 (13,5%) — экономической деятельности, 41 (11,5%) — социальной политики, 25 (7%) — безопасности, охраны правопорядка, 29 (8,1%) — экологии и природопользования, 24 (6,7%) — культуры науки, образования. Самым активным субъектом права законодательной инициативы остается кабинет министров республики.
К докладу Юрия Камалтынова от депутатов не поступило ни одного вопроса. Парламент одобрил доклад о состоянии законодательства республики.