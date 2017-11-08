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11:15 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон об особенностях налогообложения в Крыму

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, уточняющий особенности обложения налогом на имущество физических лиц в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас в отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», налог на имущество физических лиц исчисляется на основании данных о правообладателях, представленных в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

Однако на территории Республики Крым до 1 марта 2013 года не взимался налог на имущество физических лиц и реестр правообладателей недвижимого имущества не предоставлялся в налоговые органы Республики Крым, в связи с чем отсутствует база для исчисления этого налога.

В связи с этим принятым депутатами в среду законом вносится изменение в Налоговый кодекс, согласно которому на объекты недвижимого имущества, расположенного в Крыму, не применяется норма по исчислению налога на основании данных о правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

Это позволит устранить противоречия между федеральными нормативными правовыми актами в условиях перехода налогоплательщиков, находящихся на территории Республики Крым, в законодательное поле РФ, пояснял ранее крымский Госсовет.

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