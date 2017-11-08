Жээнбеков: отношения Кыргызстана и Казахстана скоро наладятся

Источник: Sputniknews.kz

В сентябре между Астаной и Бишкеком в период президентской предвыборной кампании разразился дипломатический скандал. Уходящий глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве в предвыборный процесс. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Кыргызстаном, в результате со стороны соседнего государства скопилась многокилометровая очередь из грузовых фур. Премьеры Казахстана и Кыргызстана 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-киргизской границы для граждан и отдельных категорий транспортных средств. Также было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной «дорожной карты» по актуальным вопросам экономических отношений.

«Кыргызско-казахстанские отношения основаны на общности истории, культуры, духовных ценностей, добрососедства и братства. Текущие проблемы носят временный характер, тем более стороны провели ряд переговоров по их урегулированию. Уверен, в скором времени все имеющиеся вопросы будут сняты», — сказал Жээнбеков.

В настоящее время правительства двух стран дорабатывают «дорожную карту». Кроме того, парламент Кыргызстана принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о предоставлении Астаной финансовой помощи Бишкеку в размере 100 миллионов долларов.