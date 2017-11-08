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11:41 (мск), источник: Восток Медиа

Стало известно, когда найдут замену Александру Костенко

Кадры решают всё, поэтому незаменимых людей у нас нет.

Решение о назначении Александра Костенко первым вице-губернатором Приморского края стало неожиданностью для многих. В том, кто займёт его место в краевом Законодательном собрании, разбиралось РИА «Восток-Медиа».

Что касается депутатского мандата, то, по словам председателя избирательной комиссии Приморского края Татьяны Гладких, освободившееся место депутата ЗС ПК по одномандатному округу № 6 может быть занято только после выборов, которые состоятся не ранее второго воскресенья сентября будущего года, в единый день голосования.

Александр Костенко в Законодательном собрании возглавляет комитет по экономической политике и собственности и руководит фракцией политической партии «Единая Россия».

Один из заместителей председателя комитета по экономической политике и собственности, представитель «Справедливой России» Алексей Козицкий пояснил, что кандидатура нового председателя комитета может быть утверждена на сессии краевого парламента, которая начнётся 16 ноября.

«Перед этим необходимо решить ряд процедурных вопросов, для чего надо будет провести заседание комитета» — уточнил Козицкий, добавив, что кадровое решение главы региона было неожиданным для него. Предположения о том, кто именно может возглавить комитет, Алексей Анатольевич делать не стал.

«Конечно, лучшая кандидатура — это я — заявил другой член комитета по экономической политике и собственности, коммунист Артём Самсонов. По его словам, решение врио губернатора по Костенко было хоть и неожиданным, но неудивительным.

Что касается руководства фракцией, то, по словам однопартийца Костенко депутата Джамбулата Текиева, руководитель фракции будет избран тайным голосованием депутатами-единоросами из своего числа. Две кандидатуры для этого голосования будут рекомендована региональным политсоветом партии.

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