Куйвашев: К ЭКСПО-парку можно пустить метро или скоростной трамвай

«Будет это метро или какой-либо другой транспорт… Мы при реализации проанализируем все возможные, все самые современные формы», — сказал глава региона, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о том, можно ли ожидать строительства новой ветки метро в случае победы заявки областного центра.

«Вы знаете, что мы сегодня реализуем проект строительства скоростной трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Мы обязательно его реализуем, уже вышли на финальную стадию этого проекта. Мы посмотрим, как будет работать этот вид транспорта, возможно, он будет применяться и при реализации проекта ЭКСПО-парка», — прокомментировал Куйвашев.

Он также добавил, что решение о виде альтернативного транспорта для доступа к ЭКСПО-парку будет приниматься «исходя из самого современного, удобного, комфортного транспорта на момент реализации проекта».