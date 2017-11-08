Куйвашев: К ЭКСПО-парку можно пустить метро или скоростной трамвай
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что
«Будет это метро или
«Вы знаете, что мы сегодня реализуем проект строительства скоростной трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Мы обязательно его реализуем, уже вышли на финальную стадию этого проекта. Мы посмотрим, как будет работать этот вид транспорта, возможно, он будет применяться и при реализации проекта ЭКСПО-парка», — прокомментировал Куйвашев.
Он также добавил, что решение о виде альтернативного транспорта для доступа к
Напомним, ранее замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин пообещал горожанам вторую ветку метро в случае победы заявки уральской столицы на право проведения всемирной выставки.