Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россияне возмутились из-за нового «Евровидения»
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Путин передал управление Арктикой "Росатому"
На 53-м году жизни умер актер Тарас Денисенко
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
Ах, какие ножки: Климова в стиле Монро затмила Джоли - поклонники
Миронов о том зачем Собчак назвала Крым украинским
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Семенович показала женственную фигуру в платье - СМИ
Пушков ответил Трампу о бесстрашии армии США
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12Усыпальница у Кремлевской стены
11:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев: К ЭКСПО-парку можно пустить метро или скоростной трамвай

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что мастер-планом заявки на проведение выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге предусмотрены альтернативные автомобильному транспорту способы передвижения, передает корреспондент Накануне.RU.

«Будет это метро или какой-либо другой транспорт… Мы при реализации проанализируем все возможные, все самые современные формы», — сказал глава региона, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о том, можно ли ожидать строительства новой ветки метро в случае победы заявки областного центра.

«Вы знаете, что мы сегодня реализуем проект строительства скоростной трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Мы обязательно его реализуем, уже вышли на финальную стадию этого проекта. Мы посмотрим, как будет работать этот вид транспорта, возможно, он будет применяться и при реализации проекта ЭКСПО-парка», — прокомментировал Куйвашев.

Он также добавил, что решение о виде альтернативного транспорта для доступа к ЭКСПО-парку будет приниматься «исходя из самого современного, удобного, комфортного транспорта на момент реализации проекта».

Напомним, ранее замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин пообещал горожанам вторую ветку метро в случае победы заявки уральской столицы на право проведения всемирной выставки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
"Великий Октябрь не остался в прошлом": шествие в честь 100-летия революции
На суд по делу Улюкаева принесли два миллиона долларов
Главу крымского УФАС нашли мертвым
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Первый канал будет транслировать «Евровидение-2018»
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Актриса Людмила Светлова: «В декрете профессии обнуляются» Чем заняться в декрете? Можно освоить новый язык, вышивать крестиком или сдать на права. Актриса и мама двоих детей Людмила Светлова в декрете стала выкладывать в Instagram забавные видеоролики с песнями на злободневные родительские темы. Их популярность растет с каждым днем, наверняка вы их видели. Мы поговорили с ней – о детях, карьере и, конечно же, юморе.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь