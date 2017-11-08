Депутат ЗС Приангарья Владимир Матиенко намерен сложить полномочия на ближайшей сессии

Депутат Законодательного собрания Иркутской области, председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями, лидер фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко намерен сложить полномочия на ближайшей сессии регионального парламента в пятницу, 10 ноября. О причинах, по которым политик принял такое решение, ничего не известно. Об этом ИА IrkutskMedia сообщил источник из окружения депутата.