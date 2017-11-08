Аркадий Дворкович: в борьбе за «Экспо» мы ставим на Екатеринбург и желаем удачи Баку

«Мы оцениваем Азербайджан как очень близкого партнера России, стратегического партнера. Баку — молодой, растущий город, в котором за последние годы появилось большое количество очень интересных объектов. Россия всегда, когда не состояла в непосредственной конкурентной борьбе, поддерживала Баку как столицу проведения различных мероприятий. К сожалению, в данном случае не можем этого сделать, по крайней мере, пока остаемся конкурентами. Мы с уважением относимся и к Осаке, и к Парижу, и к Баку как к конкурентам. Тем не менее желаем Баку удачи!» — заявил чиновник в ответ на вопрос корреспондента интернет-портала «Москва-Баку».