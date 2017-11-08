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12:07 (мск), источник: ЕАН

Аркадий Дворкович: в борьбе за «Экспо» мы ставим на Екатеринбург и желаем удачи Баку

В борьбе за право проведения всемирной выставки «Экспо-2025» Россия делает ставку на Екатеринбург, но при этом с уважением относится к Азербайджану как конкуренту.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

«Мы оцениваем Азербайджан как очень близкого партнера России, стратегического партнера. Баку — молодой, растущий город, в котором за последние годы появилось большое количество очень интересных объектов. Россия всегда, когда не состояла в непосредственной конкурентной борьбе, поддерживала Баку как столицу проведения различных мероприятий. К сожалению, в данном случае не можем этого сделать, по крайней мере, пока остаемся конкурентами. Мы с уважением относимся и к Осаке, и к Парижу, и к Баку как к конкурентам. Тем не менее желаем Баку удачи!» — заявил чиновник в ответ на вопрос корреспондента интернет-портала «Москва-Баку».

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