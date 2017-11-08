Делегация Иркутской области налаживает связи с Японией

Источник: AP 2017

Как 8 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, официальная церемония открытия презентации Иркутской области состоится 9 ноября, модератором выступит директор Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами «РОТОБО» господин Окада Кунио. В рамках мероприятия будет показан фильм об Иркутской области, также пройдет презентация экономического, инвестиционного и туристского потенциала региона.

Сегодня Сергей Левченко встретится с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии Евгением Афанасьевым и торговым представителем РФ в Японии Сергеем Егоровым. Кроме того, запланированы встречи с представителями компании «Mitsui & Co., Ltd.» и компании «Kawasaki».

В рамках рабочей поездки глава Иркутской области проведет несколько переговоров, в том числе с президентом Японской национальной корпорации нефти, газа и металлов «JOGMEС» господином Кейсуке Куроки, вице-президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами «РОТОБО», вице-председателем совета директоров «ITOCHU Corporation» господином Еити Кобаяси.