Итальянский политик: ситуация вокруг Крыма освещается в Европе нечестно

Источник: РИА "Новости"

Вальдегамбери был в числе тех, кто принял участие в учреждении Международной ассоциации «Друзей Крыма» в Ливадийском дворце Ялты.

«Меня очень напрягает ситуация с тем, как нечестно события в Крыму представляются в Европе и в Италии в том числе», — сказал Вальдегамбери журналистам в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По его словам, очень важно донести до всего мира, в том числе стран Европы, реальную обстановку на полуострове. Вальдегамбери подчеркнул, что, пообщавшись с простыми крымчанами, он смог лично убедиться, что народ Крыма сделал сознательный выбор на референдуме в марте 2014 года, который привел к воссоединению полуострова с Россией.

«Теперь я знаю, что это был по-настоящему свободный выбор людей. Но Европа полностью это игнорирует. Они как страусы засовывают голову в песок и хотят не слышать этой информации и просто ничего не знать. Они выбрали одно мнение. На мои призывы поехать в Крым и лично во всем разобраться они отвечают отказом. Им лучше сидеть дома и ничего не знать», — подчеркнул политик.