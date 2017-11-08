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12:49 (мск), источник: Uzdaily.uz

Федерика Могерини посетит Узбекистан

Делегация Европейского союза во главе с Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини посетит Узбекистан.

Источник: Uzdaily.uz

По данным МИД Узбекистана, делегация ЕС прибывает в Узбекистан 9 ноября 2017 года. В состав делегации входят Комиссар ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и другие официальные лица.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет делегацию Европейского союза, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

В рамках визита делегация ЕС примет участие в межрегиональной министерской встрече «Европейский союз — Центральная Азия» и международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» в Самарканде.

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