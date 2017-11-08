Депутаты рассмотрят дополнения в закон о пенсионном обеспечении

Источник: Sputnik.by

В четверг состоится заседание третьей сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва. В перечень вопросов для рассмотрения на заседании Палаты представителей включены 10 законопроектов.

«В первом чтении планируется рассмотреть изменения и дополнений в Банковский кодекс, в закон “О пенсионном обеспечении”», — сообщили Sputnik в среду в нижней палате белорусского парламента.

Во втором чтении будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон “О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы”», сказали в пресс-службе.

Как сообщили в Палате представителей, перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров, в частности, «О ратификации соглашения между правительством РБ и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области борьбы с преступностью», а также «О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РБ и правительством РФ об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года».