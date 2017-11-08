Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ Пушкова на разрыв дипотношений Украины и России
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Таиланд прощается с королем
12:57 (мск), источник: Sputnik.by

Депутаты рассмотрят дополнения в закон о пенсионном обеспечении

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Белорусские депутаты на ближайшем заседании рассмотрят 10 законопроектов, в числе которых дополнения в Банковский кодекс и в закон о пенсионном обеспечении, сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В четверг состоится заседание третьей сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва. В перечень вопросов для рассмотрения на заседании Палаты представителей включены 10 законопроектов.

«В первом чтении планируется рассмотреть изменения и дополнений в Банковский кодекс, в закон “О пенсионном обеспечении”», — сообщили Sputnik в среду в нижней палате белорусского парламента.

Во втором чтении будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон “О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы”», сказали в пресс-службе.

Как сообщили в Палате представителей, перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров, в частности, «О ратификации соглашения между правительством РБ и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области борьбы с преступностью», а также «О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РБ и правительством РФ об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года».

Депутатам предстоит ратифицировать соглашение с Китаем о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути, а также соглашение с Грузией о воздушном пространстве, отметили в пресс-службе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Артистка Бузова уже прилетела в Минск
Эксперты: туристам интереснее всего Гонконг
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Суд Германии разрешил регистрировать «третий пол» в ЗАГСах
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Как русская революция повлияла на культуру ХХ века
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Рита Дакота впервые показала новорожденную дочь (фото) Певица опубликовала снимок из роддома.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь