Сильвия Раду хочет дисциплинировать муниципальных советников

Источник: Noi.md

Уже сложилась чуть ли не традиция, что заседания Кишиневского муниципального совета начинаются с 30-минутной задержкой, и даже сегодня эта традиция не была нарушена.

И.о. генпримара выразила возмущение этой ситуацией и призвала всех советников не только приходить вовремя, но и забыть о политических проблемах и интересах и заниматься теми проблемами, которые касаются их напрямую, т.е. проблемами жителей столицы.

«Я призываю советников быть дисциплинированными и своевременно приходить на заседания КМС. Начинать заседания на полчаса позже намеченного времени считаю неприемлемым и недопустимым. Они получают зарплату в 10 раз выше, чем средняя зарплата сотрудников примэрии, поэтому должны взять на себя ответственность и быть в зале вовремя», — заявила Сильвия Раду.

Учитывая, что в зале заседаний присутствовали только шесть из 51 советника, и.о. генпримара констатировала отсутствие кворума и закрыла заседание.

Председатель фракции коммунистов и беспартийных в КМС Василий Киртока поддержал решимость Сильвии Раду дисциплинировать местных советников.