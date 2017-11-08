Сильвия Раду хочет дисциплинировать муниципальных советников
Новый и.о. генпримара Сильвия Раду занялась муниципальными советниками и хочет добиться от них дисциплины, сообщает NOI.md.
Новый и.о. генпримара Сильвия Раду занялась муниципальными советниками и хочет добиться от них дисциплины, сообщает NOI.md.
Уже сложилась чуть ли не традиция, что заседания Кишиневского муниципального совета начинаются с 30-минутной задержкой, и даже сегодня эта традиция не была нарушена.
И.о. генпримара выразила возмущение этой ситуацией и призвала всех советников не только приходить вовремя, но и забыть о политических проблемах и интересах и заниматься теми проблемами, которые касаются их напрямую, т.е. проблемами жителей столицы.
«Я призываю советников быть дисциплинированными и своевременно приходить на заседания КМС. Начинать заседания на полчаса позже намеченного времени считаю неприемлемым и недопустимым. Они получают зарплату в 10 раз выше, чем средняя зарплата сотрудников примэрии, поэтому должны взять на себя ответственность и быть в зале вовремя», — заявила Сильвия Раду.
Учитывая, что в зале заседаний присутствовали только шесть из 51 советника, и.о. генпримара констатировала отсутствие кворума и закрыла заседание.
Председатель фракции коммунистов и беспартийных в КМС Василий Киртока поддержал решимость Сильвии Раду дисциплинировать местных советников.
«Я хочу обратить внимание на то, что наша фракция всегда занимается решением проблем граждан, поэтому мы здесь сегодня. Мы обращаемся к