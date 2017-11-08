Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ Пушкова на разрыв дипотношений Украины и России
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Россия отказалась выдать Украине экс-главу "Беркута"
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Таиланд прощается с королем
13:02 (мск), источник: Noi.md

Сильвия Раду хочет дисциплинировать муниципальных советников

Новый и.о. генпримара Сильвия Раду занялась муниципальными советниками и хочет добиться от них дисциплины, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Уже сложилась чуть ли не традиция, что заседания Кишиневского муниципального совета начинаются с 30-минутной задержкой, и даже сегодня эта традиция не была нарушена.

И.о. генпримара выразила возмущение этой ситуацией и призвала всех советников не только приходить вовремя, но и забыть о политических проблемах и интересах и заниматься теми проблемами, которые касаются их напрямую, т.е. проблемами жителей столицы.

«Я призываю советников быть дисциплинированными и своевременно приходить на заседания КМС. Начинать заседания на полчаса позже намеченного времени считаю неприемлемым и недопустимым. Они получают зарплату в 10 раз выше, чем средняя зарплата сотрудников примэрии, поэтому должны взять на себя ответственность и быть в зале вовремя», — заявила Сильвия Раду.

Учитывая, что в зале заседаний присутствовали только шесть из 51 советника, и.о. генпримара констатировала отсутствие кворума и закрыла заседание.

Председатель фракции коммунистов и беспартийных в КМС Василий Киртока поддержал решимость Сильвии Раду дисциплинировать местных советников.

«Я хочу обратить внимание на то, что наша фракция всегда занимается решением проблем граждан, поэтому мы здесь сегодня. Мы обращаемся к коллегам-советникам с призывом забыть о политических интересах и заниматься только проблемами города», — подчеркнул Киртока.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Документальный фильм «История Молдовы» будет представлен публике
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Суд Германии разрешил регистрировать «третий пол» в ЗАГСах
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Как русская революция повлияла на культуру ХХ века
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Рита Дакота впервые показала новорожденную дочь (фото) Певица опубликовала снимок из роддома.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь