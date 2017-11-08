Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ Пушкова на разрыв дипотношений Украины и России
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Путин согласился с идеей Медведева о передаче управления Арктикой
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Таиланд прощается с королем
12:59 (мск), источник: Noi.md

Правительство утвердило карту одномандатных округов

Карта 51 постоянного одномандатного округа получила одобрение исполнительного органа власти, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Документом предусматривается создание на территории страны 46 округов. В приднестровском регионе будут действовать два одномандатных округа — один охватит Каменку, Рыбницу, Дубоссары и Григориополь, второй будет включать Слободзею, Тирасполь и Бендеры. За пределами Республики Молдова будут созданы три одномандатных округа: 49-й — на Востоке, 50-й — на Западе и 51-й — в США и Канаде.

Разработкой карты постоянных одномандатных округов занималась комиссия во главе с Юрием Чоканом.

Согласно внесенным летом этого года изменениям в Кодекс о выборах, парламентские выборы в Республике Молдова будут проводиться на основе смешанной системы голосования: 51 депутат будет избираться в округах, остальные 50 — по партийным спискам. Новая система будет применяться с 2018 года, в ходе намеченных на предстоящий год очередных парламентских выборов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Документальный фильм «История Молдовы» будет представлен публике
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Суд Германии разрешил регистрировать «третий пол» в ЗАГСах
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Как русская революция повлияла на культуру ХХ века
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Рита Дакота впервые показала новорожденную дочь (фото) Певица опубликовала снимок из роддома.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь