Правительство утвердило карту одномандатных округов

Документом предусматривается создание на территории страны 46 округов. В приднестровском регионе будут действовать два одномандатных округа — один охватит Каменку, Рыбницу, Дубоссары и Григориополь, второй будет включать Слободзею, Тирасполь и Бендеры. За пределами Республики Молдова будут созданы три одномандатных округа: 49-й — на Востоке, 50-й — на Западе и 51-й — в США и Канаде.