Правительство утвердило карту одномандатных округов
Карта 51 постоянного одномандатного округа получила одобрение исполнительного органа власти, сообщает Noi.md.
Карта 51 постоянного одномандатного округа получила одобрение исполнительного органа власти, сообщает Noi.md.
Документом предусматривается создание на территории страны 46 округов. В приднестровском регионе будут действовать два одномандатных округа — один охватит Каменку, Рыбницу, Дубоссары и Григориополь, второй будет включать Слободзею, Тирасполь и Бендеры. За пределами Республики Молдова будут созданы три одномандатных округа: 49-й — на Востоке, 50-й — на Западе и 51-й — в США и Канаде.
Разработкой карты постоянных одномандатных округов занималась комиссия во главе с Юрием Чоканом.
Согласно внесенным летом этого года изменениям в Кодекс о выборах, парламентские выборы в Республике Молдова будут проводиться на основе смешанной системы голосования: 51 депутат будет избираться в округах, остальные 50 — по партийным спискам. Новая система будет применяться с 2018 года, в ходе намеченных на предстоящий год очередных парламентских выборов.