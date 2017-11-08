В свердловском управлении СКР назначен и.о. руководителя

Напомним, что в свердловском СУ СКР прошла масштабная проверка, а сам руководитель управления Валерий Задорин был на время отстранен от службы. Это произошло после визита на Средний Урал президента России Владимира Путина. Речь идет об истории с нижнетагильской «борзотой»: сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не платили зарплату. После проверки Валерий Задорин вернулся к службе.