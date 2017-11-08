В Прикамье приняли закон о защите обманутых дольщиков

Губернатор Пермского края подписал закон о защите обманутых дольщиков.

На прошлой неделе законопроект во втором чтении приняли депутаты краевого парламента.

Первое чтение закона «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» приняли ещё в августе.

В качестве мер адресной поддержки дольщики смогут получить субсидии. Деньги они смогут направить на оплату целевого взноса в ЖСК для достройки дома.

«Для расчёта субсидии введены предельные нормы общей площади жилья в зависимости от количества членов семьи, которое будет проживать в квартире. На первом этапе строительства будет проведена консервация проблемного объекта, на втором — завершение строительства через создание ЖСК. На третьем этапе — предоставление краевой субсидий участникам строительства», — пояснили в пресс-службе губернатора края.

Кстати, после обсуждений, перечень категорий граждан, которые получат субсидии, расширили. В частности, новый региональный закон позволяет получить господдержку пенсионерами, гражданам, приобретавшим жилье за счёт ипотеки, матерям и отцам-одиночкам и т. д.