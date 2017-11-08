В мэрии Сочи создан новый департамент
В администрации Сочи создан новый департамент — по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности.
В администрации Сочи создан новый департамент — по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности.
«Департамент возглавит председатель Общественного экологического совета при главе города Андрей Платонов», — представил нового руководителя мэр Анатолий Пахомов на еженедельном планерном совещании 8 ноября.
Реорганизация коснулась и департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями. В частности, создается департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, в состав которого войдет управление по профилактической работе с населением. Отдельно будет выделено управление по взаимодействию с общественными объединениями.
Также на планерке Пахомов представил нового главу Раздольского сельского округа Павла Корелова — бывшего сотрудника администрации Хостинского района.
Как сообщали Юга.ру, ранее в администрации Сочи сократили число