В мэрии Сочи создан новый департамент

Реорганизация коснулась и департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями. В частности, создается департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, в состав которого войдет управление по профилактической работе с населением. Отдельно будет выделено управление по взаимодействию с общественными объединениями.