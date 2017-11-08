Путин 9 ноября в Челябинске проведет переговоры с Назарбаевым
Кроме того, президент посетит компрессорный завод и пообщается с рабочими.
Кроме того, президент посетит компрессорный завод и пообщается с рабочими.
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 9 ноября отправится с рабочей поездкой в Челябинск, где проведет переговоры с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил журналистам
«Завтра президент работает в Челябинске. Там будет внутренняя повестка дня: он посетит компрессорный завод, будут и другие мероприятия, пообщается с рабочими», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что «будет и международная часть, тема приграничного межрегионального сотрудничества России и Казахстана». «Состоится пленарное заседание 14-го
Затем, 10 и 11 ноября, по словам