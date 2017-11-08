Мажилис одобрил поправки в законодательство о СМИ в первом чтении

Источник: AP 2017

«Возрастает важность усиления взаимодействия между государством и СМИ, а также между СМИ и гражданами. Эти аспекты диктуют необходимость адаптации законодательства, создания дальнейших условий для развития субъектов данных сфер. В законопроекте предусматривается внесение изменений и дополнений в 12 законов и 4 кодекса», — сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

По его словам, основным направлением законопроекта является дальнейшее формирование качественной законодательной базы для развития СМИ. В частности, как отметил Даурен Абаев, в целях снижения административной нагрузки и соразмерности обеспечения санкций планируется исключить такие виды наказаний, как конфискация тиража и приостановление деятельности СМИ за незначительные нарушения.

Вместе с тем расширяется перечень оснований, по которым СМИ освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации. Даурен Абаев

По словам министра, определены случаи, по которым для СМИ не требуется согласия гражданина на публикацию изображения. К примеру, культурно-массовые, спортивно-массовые и иные мероприятия, публичные выступления и так далее.

Вместе с тем в рамках дальнейшего продвижения казахстанского контента планируется для публичного просмотра в государственных органах и организациях обеспечить показ исключительно отечественных телеканалов.

Кроме того, в документе предлагается внести ограничение на публикацию в СМИ изображения и любой информации, позволяющей идентифицировать ребенка, пострадавшего в результате противоправных действий. Также планируется изменить порядок досудебного урегулирования споров, возникшего при публикации недостоверной информации.

«В данном вопросе важно обеспечить равную состязательность сторон. Также в законопроекте учтены интересы наших граждан с ограниченными возможностями. Предлагается решение по равномерному распределению рекламы на госязыке, а также определению таких понятий, как детская, религиозная, образовательная программа», — отметил он.

«В законопроекте комплексно предложены нормы, направленные на успешную реализацию программы «Цифровой Казахстан», — сообщил Даурен Абаев. Также предлагаются нормы, направленные на совершенствование процессов проектирования, создания и экспертизы государственных информационных систем. Кроме того, планируется повышение качества услуг связи посредством предоставления операторам сотовой связи права на совместное использование выделенных радиочастотных спектров.