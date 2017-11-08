В Кремле изучение татарского языка считают компетенцией властей Татарстана

Источник: РИА Новости

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

«Безусловно», — сказал Песков в ответ на вопрос, относится ли ситуация с изучением татарского языка к компетенции властей Татарстана.

Он отметил, что Россия — это многонациональная и многоконфессиональная страна, при этом президент РФ Владимир Путин «всегда говорил о добровольной основе изучения национальных языков».

«Все необходимые поручения им даны, все остальное — это, наверное, вопрос образовательных учреждений и проверяющих органов», — добавил он.