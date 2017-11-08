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13:49 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле изучение татарского языка считают компетенцией властей Татарстана

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ситуация с изучением татарского языка в Татарстане относится к компетенции властей республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

«Безусловно», — сказал Песков в ответ на вопрос, относится ли ситуация с изучением татарского языка к компетенции властей Татарстана.

Он отметил, что Россия — это многонациональная и многоконфессиональная страна, при этом президент РФ Владимир Путин «всегда говорил о добровольной основе изучения национальных языков».

«Все необходимые поручения им даны, все остальное — это, наверное, вопрос образовательных учреждений и проверяющих органов», — добавил он.

Министерство образования и науки Татарстана, давая в сентябре разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в общеобразовательных учреждениях, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки субъекта РФ, а конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский языки. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. При этом, по информации министерства, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку. Министерство сообщало, что «принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ».

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