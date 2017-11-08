Суд отказал адвокату Бишимбаева в отводе прокурора
Судья специализированного межрайонного суда уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов отклонил ходатайство адвоката Куандыка Бишимбаева об отводе процессуального прокурора Алибека Айтжанова.
Судья специализированного межрайонного суда уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов отклонил ходатайство адвоката Куандыка Бишимбаева об отводе процессуального прокурора Алибека Айтжанова.
«Обстоятельств, дающих основания считать, что прокурор Айтжанов прямо, лично, косвенно заинтересован в данном деле защитником Мусиным не представлено. Тот факт, что Айтжанов был назначен процессуальным прокурорам до регистрации рапорта дачи взятки фигурантами данного уголовного дела не может свидетельствовать о
Судья также дал время до 10 ноября директору строительной компании ТОО «СВ+» Сабиту Утебалиеву на заключение сделки с прокурором. Бизнесмен признал вину и готов сотрудничать по делу.
7 октября адвокат Куандыка Бишимбаева Салимжан Мусин заявил отвод процессуальному прокурору Алибеку Айтжанову, так как посчитал его заинтересованным в исходе дела.