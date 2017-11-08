Суд отказал адвокату Бишимбаева в отводе прокурора

«Обстоятельств, дающих основания считать, что прокурор Айтжанов прямо, лично, косвенно заинтересован в данном деле защитником Мусиным не представлено. Тот факт, что Айтжанов был назначен процессуальным прокурорам до регистрации рапорта дачи взятки фигурантами данного уголовного дела не может свидетельствовать о какой-либо заинтересованности прокурора в исходе дела», — сказал Адильхан Шайхисламов на заседании суда.