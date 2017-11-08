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13:36 (мск), источник: Informburo.kz

Суд отказал адвокату Бишимбаева в отводе прокурора

Судья специализированного межрайонного суда уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов отклонил ходатайство адвоката Куандыка Бишимбаева об отводе процессуального прокурора Алибека Айтжанова.

Источник: Informburo.kz

«Обстоятельств, дающих основания считать, что прокурор Айтжанов прямо, лично, косвенно заинтересован в данном деле защитником Мусиным не представлено. Тот факт, что Айтжанов был назначен процессуальным прокурорам до регистрации рапорта дачи взятки фигурантами данного уголовного дела не может свидетельствовать о какой-либо заинтересованности прокурора в исходе дела», — сказал Адильхан Шайхисламов на заседании суда.

Судья также дал время до 10 ноября директору строительной компании ТОО «СВ+» Сабиту Утебалиеву на заключение сделки с прокурором. Бизнесмен признал вину и готов сотрудничать по делу.

7 октября адвокат Куандыка Бишимбаева Салимжан Мусин заявил отвод процессуальному прокурору Алибеку Айтжанову, так как посчитал его заинтересованным в исходе дела.

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