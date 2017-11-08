Назарбаев прибыл в Костанайскую область
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«Глава государства прибыл с рабочим визитом в город Костанай. В ходе поездки планируется посещение ряда социальных объектов, а также сельскохозяйственных и производственных предприятий региона, — говорится в сообщении.