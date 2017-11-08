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13:33 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев прибыл в Костанайскую область

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Tengrinews

«Глава государства прибыл с рабочим визитом в город Костанай. В ходе поездки планируется посещение ряда социальных объектов, а также сельскохозяйственных и производственных предприятий региона, — говорится в сообщении.

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