Пермский край укрепляет позиции в рейтинге устойчивости регионов

Пермский край стал одним из шести регионов с положительной динамикой в этом месяце — +0,1 балла. Такой же «рост» в группе субъектов, по версии Фонда, за месяц показали Сахалинская область, Башкортостан, Свердловская область, Ненецкий АО и Москва.

Другие регионы, входящие в Приволжский федеральный округ, показали отрицательную динамику, либо остались на прежнем месте.

Как отметили авторы рейтинга, влияние на рост устойчивости Прикамья оказали следующие факты: открытие движения по новому участку Восточного обхода Перми; одобрение экспертным советом Фонда развития промышленности льготных займов на три проекта в Пермском крае — АО «Пермский завод «Машиностроитель», АО «Редуктор-ПМ» и ООО «Навигатор-Новое машиностроение»; запуск на ООО «Сода Хлорат» в Березниках нового производства карбоната калия; снижение АО «Микрофинансовая компания Пермского края» ставок на микрозаймы с господдержкой для малого и среднего бизнеса; открытие в Перми первого в крае «Технопарка»; принятие краевым Заксобранием закона о господдержке обманутых дольщиков; 7-е место в России по уровню научно-технического развития в исследовании РИА Рейтинг.

Справка

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 — максимальная оценка, 1 — минимальная. Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.