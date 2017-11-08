23 отсеянных кандидата намерены дальше бороться за кресло мэра Омска
Комиссия по выборам мэра Омска приняла документы от 23 выдвиженцев, которым было отказано на первом этапе регистрации — 3 ноября, сообщил глава выборщиков Сергей Тодоров.
Комиссия по выборам мэра Омска приняла документы от 23 выдвиженцев, которым было отказано на первом этапе регистрации — 3 ноября, сообщил глава выборщиков Сергей Тодоров.
Окончательно о кандидатах в мэры Омска, успешно прошедших регистрацию с учетом донесенных документов, станет известно на дополнительном заседании конкурсной комиссии 9 ноября.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в минувшую пятницу из 55 выдвиженцев абсолютно никаких проблем с документами не испытывали 20 человек, которые, соответственно, и были зарегистрированы. Остальным разрешили донести документы в комиссию до 17:45 7 ноября.
После этапа регистрации выборщики мэра Омска проведут собеседование с соискателями. Оно состоится 17 ноября. По итогам голосования комиссии на суд омского горсовета 22 ноября будут представлены главные фавориты мэрской гонки.