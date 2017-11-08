Аксенов уволил главу Госкомцен Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил председателя Госкомцена РК Нину Зотович. Такой указ опубликован на официальном сайте правительства РК.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил председателя Госкомцена РК Нину Зотович. Такой указ опубликован на официальном сайте правительства РК.
«Постановляю уволить Зотович Нину Васильевну с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить ее от должности председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым 1 ноября 2017 года по соглашению сторон», — говорится в документе.
Зотович Нину Васильевна родилась 29 июля 1959 года в г. Чусовой Пермской области. В 1981 году окончила Пермский политехнический институт.
Госкомцен возглавила в апреле 2016 года, сменив на этом посту Ольгу Игошину. До этого назначения она занимала должности начальника отдела по вопросам экономической политики и природопользования аппарата законодательного собрания Пермского края и заместителя руководителя региональной энергетической комиссии.