Аксенов уволил главу Госкомцен Крыма

«Постановляю уволить Зотович Нину Васильевну с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить ее от должности председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым 1 ноября 2017 года по соглашению сторон», — говорится в документе.

Зотович Нину Васильевна родилась 29 июля 1959 года в г. Чусовой Пермской области. В 1981 году окончила Пермский политехнический институт.