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13:47 (мск), источник: РИА Крым

Поклонская: украинцы оказались в заложниках у политиков, давно продавших Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала призывающих разорвать отношения между Киевом и Москвой депутатов Рады самозванцами, которые «давным-давно продали Украину». Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Коммерсант» сообщил, что депутат Верховной Рады от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией. Его Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября.

Поклонская считает, что нарушение норм международного гуманитарного права и «попрание прав человека на Украине за период с ноября 2013 года по настоящее время держит людей в страхе и ужасе». Это, по мнению депутата, «дает возможность “самозванцам” в Раде рапортовать о намерении реализовать давний план неких сил об уничтожении нерушимой связи нашего народа России и Украины».

«Сегодня граждане Украины оказались заложниками в руках послушных “политиков”, “прокуроров”, “министров” и “депутатов”, давным-давно продавших Украину и выполняющих волю своих хозяев, — написала Поклонская. — Наглядным свидетельством того, что люди на Украине не имеют права голоса и должны молча смотреть, как убивают Украину такие ее “руководители”, являются продолжающиеся взрывы на Донбассе, где посмели сказать слово. Но и здесь послушные, но никчемные “управленцы” терпят крах».

При этом Поклонская выразила уверенность, что попытки украинской власти разорвать дипотношения между странами не повлияют на отношения между гражданами стран, поскольку «народ России и Украины един».

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