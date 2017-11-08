Поклонская: украинцы оказались в заложниках у политиков, давно продавших Украину

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Коммерсант» сообщил, что депутат Верховной Рады от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией. Его Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября.

Поклонская считает, что нарушение норм международного гуманитарного права и «попрание прав человека на Украине за период с ноября 2013 года по настоящее время держит людей в страхе и ужасе». Это, по мнению депутата, «дает возможность “самозванцам” в Раде рапортовать о намерении реализовать давний план неких сил об уничтожении нерушимой связи нашего народа России и Украины».

«Сегодня граждане Украины оказались заложниками в руках послушных “политиков”, “прокуроров”, “министров” и “депутатов”, давным-давно продавших Украину и выполняющих волю своих хозяев, — написала Поклонская. — Наглядным свидетельством того, что люди на Украине не имеют права голоса и должны молча смотреть, как убивают Украину такие ее “руководители”, являются продолжающиеся взрывы на Донбассе, где посмели сказать слово. Но и здесь послушные, но никчемные “управленцы” терпят крах».