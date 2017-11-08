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14:00 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: мы не считаем затраты, если люди попали в беду

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и подчеркнул, что международная организация всегда может рассчитывать на содействие и поддержку со стороны Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Петер Маурер впервые посещает Беларусь с официальным визитом в должности президента Международного комитета Красного Креста. По словам президента Беларуси, этот визит должен быть значимым и для самого гостя, и для принимающей стороны.

«Этот визит должен символизировать и поднимать наши отношения на более высокий уровень. Вы осуществляете самую великую миссию в мире из всех международных организаций», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, представители МККК всегда рядом с теми людьми, которые попали в беду, им оказывается гуманитарная помощь или посредничество там, где это возможно, по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, Красный крест помогает разыскивать людей, которые попали в беду и пропали.

«Эта величайшая деятельность, которую мы приветствуем, и всегда будем поддерживать. Вы на нас можете рассчитывать. Вы знаете, что мы всячески стараемся помочь людям, которые попали в беду», — отметил Лукашенко.

Глава государства напомнил, что во время и после конфликта в Украине Беларусь приняла более 150 тысяч беженцев, обеспечила их всем необходимым, то есть «фактически поставила вровень украинских братьев с белорусами», и это все стоило белорусской стороне значительных затрат.

Но мы их не считаем, поскольку люди попали в беду. Здесь затраты вряд ли имеют какой-либо счет. Мы никогда не были в стороне от той войны, которая идет в Сирии. Мы оказывали и оказываем гуманитарную поддержку сирийскому народу, особенно детишкам.
Александр Лукашенко

В Беларуси выработана специальная программа по оздоровлению сирийский детей, и в этом направлении страна будет действовать и впредь, отметил белорусский лидер.

«Еще раз хочу подчеркнуть: мы всегда будем в таком духе действовать, потому что это суть нашего народа. Наш народ натерпелся за всю свою историю — мы были невольными участниками всех войн и конфликтов, которые прокатывались по Европе, особенно на Восток и обратно. Мы знаем цену жизни, мы знаем, чего стоит война. Поэтому мы всегда отзываемся на крик людей, которые попали под бомбежки, — подчеркнул Лукашенко.

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