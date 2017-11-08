Василий Голубев назначил нового главу региональной службы по тарифам
Алексей Лукьянов назначен новым руководителем Региональной службы по тарифам Ростовской области. Об этом сообщает
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Алексей Лукьянов назначен новым руководителем Региональной службы по тарифам Ростовской области. Об этом сообщает
Василий Голубев подписал советующий указ 8 ноября. Алексей.
Лукьянов почти 20 лет проработал на различных должностях на предприятиях сферы энергетики в Красносулинском районе, а также в Новочеркасске и Ростове.
С 2010 по 2012 годы трудился в Региональной службе по тарифам. Последние пять лет занимал руководящие посты в «Региональной корпорации развития».