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14:21 (мск), источник: Городской репортер

Василий Голубев назначил нового главу региональной службы по тарифам

Алексей Лукьянов назначен новым руководителем Региональной службы по тарифам Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Василий Голубев подписал советующий указ 8 ноября. Алексей.

Лукьянов почти 20 лет проработал на различных должностях на предприятиях сферы энергетики в Красносулинском районе, а также в Новочеркасске и Ростове.

С 2010 по 2012 годы трудился в Региональной службе по тарифам. Последние пять лет занимал руководящие посты в «Региональной корпорации развития».

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