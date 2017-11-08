Ярошук снова посоветовал калининградцам молиться к зиме

Источник: Калининград.Ru

Мэр Александр Ярошук снова посоветовал калининградцам молиться, чтобы зимой не было больших снегопадов. Градоначальник заявил, что ни в одном городе России, кроме столицы, нет достаточного количества техники на случай обильных осадков.

Вы знаете, мы всегда готовимся [к снегопадам]. Всё в зависимости от того, какая зима будет. Вы понимаете: если будут очень серьёзные осадки — конечно, ни в одном городе мира нет такого количества техники, кроме Москвы, наверное, чтобы справиться с большими снегопадами. Посмотрите на наших соседей — везде проблемы одни и те же. Поэтому всё будет зависеть от той зимы, которая у нас будет, — прокомментировал Ярошук журналистам в среду, 8 ноября.

На вопрос, нужно ли молиться к зиме, глава Калининграда ответил: «Обязательно». Вместе с тем он сообщил, что в 2018 году власти планируют приобрести в лизинг технику для муниципального предприятия «Чистота». «К сожалению, не в том количестве, потому что изыскали только небольшие суммы на закупку этой техники», — добавил Ярошук.

В 2015 году градоначальник призывал бывшего директора МП «Чистота» Светлану Калинину молиться, «чтобы зима была тёплой». Парк предприятия требует обновления в связи с высокой изношенностью техники.

В 2016 году Ярошук также предупредил, что в случае обильных снегопадов городу может не хватить уборочной техники.