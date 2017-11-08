В Молдову приедет принцесса Таиланда

Как подчеркнули в диппредставительстве нашей страны, посол Молдовы в РФ Андрей Негуца по инициативе тайской стороны встретился с временным поверенным в делах Посольства Королевства Таиланд в России Потом Харнполом для обсуждения подготовки данного визита.

«Визит принцессы Таиланда Маха Чакри Сириндон запланирован на 15—18 марта 2018 года с целью ознакомления с областями образования, культуры и науки», — говорится в сообщении.