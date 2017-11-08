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14:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский региональный маткапитал разрешили тратить на адаптацию детей-инвалидов

В перечень вошло 48 предметов и услуг.

Источник: РИА "Воронеж"

Изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» вступили в силу, сообщила пресс-служба регионального парламента в среду, 8 ноября. В документе уточняется, на что конкретно родители ребенка с инвалидностью могут потратить средства регионального материнского капитала.

— Ранее Воронежская областная Дума уже предусмотрела для таких семей возможность распоряжаться региональным маткапиталом, не дожидаясь, пока ребенку исполнится два года. Новые поправки уточняют механизм направления средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Список медицинского оборудования, предметов ухода, а так же услуг, которые могут быть оплачены за счет средств регионального маткапитала, утвердило федеральное правительство. В перечне 48 пунктов. Среди них тактильные компьютерные дисплеи, персональные цифровые ассистенты, функциональные кресла, лестничные подъемные устройства, линзы для коррекции зрения, читающие машины, оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, приборы для письма алфавитом Брайля и даже услуги чтеца-секретаря.

Принятые изменения вызваны практикой применения норм закона «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», касающихся распоряжения средствами регионального маткапитала.

— Чаще всего возникает потребность в кохлеарных имплантах, их ставят слабослышащим детям. Для этого существуют федеральные квоты, то есть все расходы оплачиваются из бюджета РФ. Но дети растут, импланты им необходимо менять. И вот теперь родители смогут потратить на более раннюю замену аппарата средства материнского регионального капитала, — пояснила председатель комитета облдумы по труду и соцзащите населения Людмила Ипполитова.

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