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16:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат Горсовета Бадюков написал заявление об увольнении с комбината питания

История с обнаруженной крысой на решение «не повлияла».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат Красноярского городского Совета Артем Бадюков сегодня написал заявление с просьбой уволить его с должности директора школьного комбината питания. Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина.

«Мне об этом поведал источник в мэрии. История с крысой с этим решением якобы никак не связана», — заявила Пензина.

Бадюков возглавил объединенный школьный комбинат питания в начале лета. Тогда еще несколько депутатов Горсовета получили руководящие должности в муниципальных предприятиях. Общественники связали это с желанием получить тогда еще главы города Эдхама Акбулатова лояльность депутатского корпуса и как следствие дополнительные голоса во время выборов мэра.

Добавим, что сегодня большой резонанс получила новость журналистов телекомпании ТВК — в рамках специальной рубрики «Проверка» съемочная группа побывала на комбинате питания, обнаружила там различные нарушения. Бадюков прокомментировал работу журналистов так: «На скорую руку соорудили живописный натюрморт с участием дохлой крысы на фоне ретро-холодильника. Задали много вопросов. Говорили отчаянно и энергично. Все сняли и счастливые уехали. Вот только крысу забыли забрать. Но мы вернем, нам чужого не надо».

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Правда потом из официального комментария телекомпании стало ясно, что описанная депутатом и директором муниципального предприятия ситуация выглядела несколько иначе.

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