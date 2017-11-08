Депутат Горсовета Бадюков написал заявление об увольнении с комбината питания
История с обнаруженной крысой на решение «не повлияла».
История с обнаруженной крысой на решение «не повлияла».
Депутат Красноярского городского Совета Артем Бадюков сегодня написал заявление с просьбой уволить его с должности директора школьного комбината питания. Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина.
«Мне об этом поведал источник в мэрии. История с крысой с этим решением якобы никак не связана», — заявила Пензина.
Бадюков возглавил объединенный школьный комбинат питания в начале лета. Тогда еще несколько депутатов Горсовета получили руководящие должности в муниципальных предприятиях. Общественники связали это с желанием получить тогда еще главы города Эдхама Акбулатова лояльность депутатского корпуса и как следствие дополнительные голоса во время выборов мэра.
Добавим, что сегодня большой резонанс получила новость журналистов телекомпании ТВК — в рамках специальной рубрики «Проверка» съемочная группа побывала на комбинате питания, обнаружила там различные нарушения. Бадюков прокомментировал работу журналистов так: «На скорую руку соорудили живописный натюрморт с участием дохлой крысы на фоне
Правда потом из официального комментария телекомпании стало ясно, что описанная депутатом и директором муниципального предприятия ситуация выглядела несколько иначе.