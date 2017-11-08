Администрация Орджоникидзевского района опровергла нападение своего главы на пенсионерку
Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга прокомментировала жалобу пенсионерки Евдокии Малюгиной на Вячеслава Трапезникова, возглавляющего район.
Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга прокомментировала жалобу пенсионерки Евдокии Малюгиной на Вячеслава Трапезникова, возглавляющего район.
Напомним, пенсионерка заявила, что глава на приеме граждан оскорблял ее, угрожал выгнать из совета ветеранов завода УЭТМ, председателем которого она является. Кроме того, Малюгина рассказала, что после общения с Трапезниковым на ее теле якобы остались синяки.
Заявление на чиновника женщина написала в Следственный комитет.
«Предоставленная информация является недостоверной. Прием граждан в администрации района всегда ведется коллективно и в полном соответствии с этическими нормами, в том числе для исключения конфликтных ситуаций. На встрече, о которой ведется речь, также присутствовали сотрудники администрации», — заявили ЕАН в районной администрации.
В
«По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщил ЕАН представитель ведомства Максим Чалков.
Отметим, что сам Трапезников конфликт не комментирует, а в администрации города намекают, что все происходящее не более чем провокация.
«Трапезников на хорошем счету, у него есть грамота от губернатора Евгения Куйвашева за проведение выборов, буквально вчера вместе с главой региона они вручали ключи от квартир дольщикам проблемного дома», — заявил источник ЕАН в мэрии.