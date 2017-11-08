Администрация Советского района Нижнего Новгорода не исключает расселения дома № 15 по ул. Ломоносова через суд

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В октябре был введен режим ЧС из-за аварийного состояния дома.

«Для того чтобы начать восстановительные работы, людям надо выехать. Мы готовы предоставить для этого маневренный фонд и надеемся на понимание со стороны собственников. 20 декабря будет проведен завершающий этап обследования. Возможно, нам придется обратиться в суд, чтобы обеспечить безопасность жителей», — отметил первый заместитель главы администрации Советского района Сергей Колотов.

В пресс-релизе также говорится, что после введения режима ЧС была организована эвакуация книг из районной библиотеки им. Бориса Панина, располагавшейся на первом этаже здания. «Всего библиотечный фонд насчитывает 50 тысяч экземпляров книг. Нам дали новые помещения на ул. Королева, 10. Там только нужно сделать ремонт и библиотека снов распахнет свои двери. Пока все сотрудники распределены по другим библиотекам района», — рассказала директор библиотеки им. Бориса Панина Наталья Кантова.

Напомним, 5 сентября поступило сообщение о том, что на стыке между первой и второй секциями дома, в кирпичной кладке образовались трещины.

Дом семиэтажный, кирпичный, Г-образный, 2003 года постройки. По данным горадминистрации, в доме 79 квартир, в которых проживает 193 человека, в том числе 40 детей. Дом находится на балансе ТСЖ «На Ломоносова», все квартиры находятся в частной собственности.