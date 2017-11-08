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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Тунисский политик заявил, что Крым всегда был российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Член руководства туниской партии «Массар» Абдельазиз Мессауди поддержал воссоединение Крыма с Россией и осудил антироссийские санкции и блокаду полуострова.

Источник: РИА "Новости"

Мессауди был в числе тех, кто принял участие в международной конференции в Ливадийском дворце Ялты, на которой учредили международную ассоциацию «Друзья Крыма». Всего в конференции участвовали делегации из более 30 стран.

«Все это (воссоединение Крыма с РФ — ред.) было сделано демократическим путем. Путем референдума и права на самоопределение, которое признается ООН и международным правом… Все мы знаем, что Крым и раньше принадлежал России и просто перешел на время в Советском союзе под администрацию Украины. Но это не значит, что территория стала украинской… Крым есть, был и будет русским», — заявил Мессауди журналистам в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Политик также осудил антироссийские санкции и блокаду полуострова, заявив:

«Это ни к чему хорошему не приведет. Это варварский метод. От этого будут страдать только простые люди. Конфликты нужно решать только путем переговоров и мирного решения проблем».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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