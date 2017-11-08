Нуржана Альтаева назначили вице-министром сельского хозяйства
С марта 2014 года и по настоящее время работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
С марта 2014 года и по настоящее время работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Постановлением правительства РК Альтаев Нуржан Бауыржанович назначен на должность
Нуржан Альтаев родился в 1978 году в
Трудовую деятельность начал в 2002 году.
В 2005—2012 годы занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях.
В 2012—2014 гг. возглавлял «Центр обслуживания предпринимателей», палату предпринимателей
С марта 2014 года и по настоящее время работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».