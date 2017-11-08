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15:35 (мск), источник: Nur.kz

Нуржана Альтаева назначили вице-министром сельского хозяйства

С марта 2014 года и по настоящее время работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Источник: Nur.kz

Постановлением правительства РК Альтаев Нуржан Бауыржанович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра.

Нуржан Альтаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, в 2012 году — Академический инновационный университет. По специальности — юрист, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2002 году.

В 2005—2012 годы занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях.

В 2012—2014 гг. возглавлял «Центр обслуживания предпринимателей», палату предпринимателей Южно-Казахстанской области.

С марта 2014 года и по настоящее время работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

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