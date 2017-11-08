Назарбаев: Алматы надо переводить на электромобили

Источник: Tengrinews

Министр энергетики Канат Бозумбаев на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанайской области провел Президенту презентацию электроавтомобилей казахстанской сборки.

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«Этот электромобиль полностью заряжается за восемь часов. Есть также экстренная зарядка — всего за 40 минут», — сказал Канат Бозумбаев.

«По времени заряда — это долго. Нужно ускорить. Сейчас Китай заявил, что к 2040 году полностью перейдет на электрокары, представляешь? Надо нам тоже не отстать. Надо Алматы переводить на электромобили», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Президенту продемонстрировали несколько цехов сборки автомобилей, которые были недавно модернизированы предприятием. По данным пресс-службы Акорды, Президенту представили линейку автомобилей костанайского производства брендов JAC, Peugeot, Ravon, а также модельный ряд электромобилей JAC и школьный автобус на базе Iveco. Также Назарбаев был проинформирован о процессе развития инфраструктуры для производства электромобилей.