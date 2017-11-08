Назарбаев: Алматы надо переводить на электромобили
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался по поводу электроавтомобилей казахстанской сборки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался по поводу электроавтомобилей казахстанской сборки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр энергетики Канат Бозумбаев на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанайской области провел Президенту презентацию электроавтомобилей казахстанской сборки.
«Этот электромобиль полностью заряжается за восемь часов. Есть также экстренная зарядка — всего за 40 минут», — сказал Канат Бозумбаев.
«По времени заряда — это долго. Нужно ускорить. Сейчас Китай заявил, что к 2040 году полностью перейдет на электрокары, представляешь? Надо нам тоже не отстать. Надо Алматы переводить на электромобили», — отметил Нурсултан Назарбаев.
Президенту продемонстрировали несколько цехов сборки автомобилей, которые были недавно модернизированы предприятием. По данным
Напомним, в 2016 году во время визита в Костанайскую область Нурсултан Назарбаев лично сел за руль электромобиля.