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15:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургским депутатам показали зарплату чиновников

Народные избранники решили ее повысить.

Источник: УралИнформБюро

Сотрудники екатеринбургской администрации получат прибавку к своим зарплатам. Соответствующее решение было принято 8 ноября 2017 года на комиссии по самоуправлению Екатеринбургской думы.

Как рассказал «Уралинформбюро» депутат Дмитрий Головин, перед началом заседания народным избранникам раздали справки с реальными зарплатами сотрудников горадминистрации со стажем от года до 10 лет. На бумагах стояли отметки «для служебного пользования». «Попросили слезно не фотографировать и не запоминать», — иронично заметил депутат.

«В первый раз, когда чиновники подняли эту тему, нам были озвучены только должностные оклады, и мы отправили вопрос на доработку. Сказали: “Покажите нам реальные цифры”. В этот раз нам озвучили реальные выплаты. Если написано, что должностной оклад составляет 30 тысяч рублей, можно смело умножать на 3. Столько получает чиновник в месяц с учетом различных надбавок», — добавил Головин.

Окончательное решение о повышении зарплат чиновников будет приниматься на одном из ближайших пленарных заседаний гордумы.

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