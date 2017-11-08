Екатеринбургским депутатам показали зарплату чиновников
Народные избранники решили ее повысить.
Народные избранники решили ее повысить.
Сотрудники екатеринбургской администрации получат прибавку к своим зарплатам. Соответствующее решение было принято 8 ноября 2017 года на комиссии по самоуправлению Екатеринбургской думы.
Как рассказал «Уралинформбюро» депутат Дмитрий Головин, перед началом заседания народным избранникам раздали справки с реальными зарплатами сотрудников горадминистрации со стажем от года до 10 лет. На бумагах стояли отметки «для служебного пользования». «Попросили слезно не фотографировать и не запоминать», — иронично заметил депутат.
«В первый раз, когда чиновники подняли эту тему, нам были озвучены только должностные оклады, и мы отправили вопрос на доработку. Сказали: “Покажите нам реальные цифры”. В этот раз нам озвучили реальные выплаты. Если написано, что должностной оклад составляет 30 тысяч рублей, можно смело умножать на 3. Столько получает чиновник в месяц с учетом различных надбавок», — добавил Головин.
Окончательное решение о повышении зарплат чиновников будет приниматься на одном из ближайших пленарных заседаний гордумы.