Екатеринбургским депутатам показали зарплату чиновников

Как рассказал «Уралинформбюро» депутат Дмитрий Головин, перед началом заседания народным избранникам раздали справки с реальными зарплатами сотрудников горадминистрации со стажем от года до 10 лет. На бумагах стояли отметки «для служебного пользования». «Попросили слезно не фотографировать и не запоминать», — иронично заметил депутат.

«В первый раз, когда чиновники подняли эту тему, нам были озвучены только должностные оклады, и мы отправили вопрос на доработку. Сказали: “Покажите нам реальные цифры”. В этот раз нам озвучили реальные выплаты. Если написано, что должностной оклад составляет 30 тысяч рублей, можно смело умножать на 3. Столько получает чиновник в месяц с учетом различных надбавок», — добавил Головин.