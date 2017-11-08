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16:11 (мск), источник: Калининград.Ru

Оргеева назвала возможных претендентов на пост сити-менеджера Светлогорского района

Новым светлогорским сити-менеджером может стать кто-либо из тех, кто сегодня занимает региональную «скамейку запасных». Такое мнение высказала председатель областной Думы Марина Оргеева.

Источник: Калининград.Ru

По её словам, в регионе существует возможность выбирать руководителей из сформированного в регионе резерва управленческих кадров «Команда единомышленников». В настоящий момент там более пятидесяти человек.

«Среди них молодые грамотные люди, уже проявившие себя на различных выборных, административных, управленческих должностях. Такие как: Владимир Бондаренко, председатель Совета депутатов Светлогорска; Сурен Суджян, бывший замначальника территориального управления Большеисаковского поселения Гурьевского округа, а сейчас — руководитель региональной армянской диаспоры; Артём Леваков, заместитель руководителя регионального исполкома “Единой России”; Антон Волков, бывший председатель правления областного штаба студенческих отрядов, а сегодня — сотрудник Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи; Андрей Толмачёв, заместитель регионального министра экономики; Антон Ткаченко, замглавы администрации Багратионовского округа; Юрий Рыков, замглавы администрации Гурьевского округа», — цитирует Оргееву пресс-служба Облдумы.

Бывший сити-менеджер Светлогорского района Александр Ковальский в конце октября покинул свой пост. Это событие анонсировал губернатор Антон Алиханов. По его словам, «в последнее время состояние здоровья Ковальского не позволяет справляться с обязанностями».

Ранее появилась информация о вооружённом нападении на бывшего сити-менеджера Светлогорского района. Чиновник рассказал, что неизвестный выстрелил ему в живот на улице Коломенской. Сам глава администрации Светлогорска отказался обращаться к врачам и не стал подавать заявление в правоохранительные органы. Полиция проводила проверку по факту сообщений в СМИ.

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