Оргеева назвала возможных претендентов на пост сити-менеджера Светлогорского района
Новым светлогорским
Новым светлогорским
По её словам, в регионе существует возможность выбирать руководителей из сформированного в регионе резерва управленческих кадров «Команда единомышленников». В настоящий момент там более пятидесяти человек.
«Среди них молодые грамотные люди, уже проявившие себя на различных выборных, административных, управленческих должностях. Такие как: Владимир Бондаренко, председатель Совета депутатов Светлогорска; Сурен Суджян, бывший замначальника территориального управления Большеисаковского поселения Гурьевского округа, а сейчас — руководитель региональной армянской диаспоры; Артём Леваков, заместитель руководителя регионального исполкома “Единой России”; Антон Волков, бывший председатель правления областного штаба студенческих отрядов, а сегодня — сотрудник Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи; Андрей Толмачёв, заместитель регионального министра экономики; Антон Ткаченко, замглавы администрации Багратионовского округа; Юрий Рыков, замглавы администрации Гурьевского округа», — цитирует Оргееву
Бывший
Ранее появилась информация о вооружённом нападении на бывшего